Koroonaviirus on võimeline kiiresti muteeruma ja pole välistatud, et sügisel levib juba uus tüvi.

Edward Laane märkis, et koroonapass ei hoia enam ära nakatumist ja haiglaravi tõusu. See sõltub eelkõige inimeste, eelkõige eakate teadlikust ja vastutustundlikust käitumisest.

"Koroonapasside kaotamist takistab ainult psühholoogiline barjäär. Peame inimõigusi austama ning kindlustama, et vaktsineerimine on vabatahtlik ja inimeste teadlik otsus. Kulutame nädalas neli miljonit eurot testimisele, kusjuures lõviosa summast läheb lastele ja vaid väike osa 65+ vanuses inimestele. Kas see on jätkusuutlik? Koolides võiks piirduda antigeeni testidega. PCR testid jäägu neile, kes on tõsiselt haigestunud," sõnas ta.