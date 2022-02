Muuseum sai toetust uue ekspositsiooni projekteerimiseks

Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge ütles, et nüüd algab tõsine töö kuraatorite ja projekteerijatega, uue ekspositsiooni ideekonkurss, mille võitis KAOS Arhitektid OÜ ja Loovagentuur Pult ühispakkumine, oli vaid käesoojendus. "Kohtudes läinud neljapäeval KAOS OÜ arhitektide ja osade kuraatoritega, oli rõõm näha, et kõigis on palju head energiat ja hoogu tööga pihta hakata,“ kinnitas ta.