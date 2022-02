Neljapäeval langeb elektri börsihind 32,2 protsenti 74,59 eurole

Kõige kallim, 127,37 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind neljapäeva õhtul ajavahemikus kell 19–20. Kõige odavam elekter on aga varahommikul ajavahemikus kell 04–05 kui hind langeb 11,01 eurole megavatt-tunnist.

Neljapäeval on Lätis börsihind Eestiga samal tasemel, Leedus aga pisut kallim – 75,17 eurot. Soomes on elektri keskmine hind 58,29 eurot megavatt-tunnist, mis on 21,9 protsenti odavam kui Eestis.