Kahepäevane konverents toimub Thule keskuses ja esinejaid on nii Eestist kui ka välismaalt. "Jääb vaid loota, et koroonaviirus ei võta enne kevadet uusi agressiivseid vorme, mis võiksid olla taas uute reisimispiirangute põhjustajaks," sõnas Valge.

Äsja lõppes hange konverentsi "Viikingid enne viikingeid" korraldaja leidmiseks, kus osales kaks pakkujat. Valge ütles, et mõlemad pakkujad kvalifitseerusid, aga parimaks osutus Reisieksperdi aktsiaselts. "Viie päeva pärast, kui hanke vaidlustamise aeg on läbi, saame koostöös võitjaga alustada tööd, et konverents ja kõik sellega seonduv sujuks ladusalt," lausus ta.

Rahvusvaheline konverents keskendub 2008. aastal Salmelt leitud viikingite laevmatuste olulisusele ja uuringutulemuste avaldamisele ning võtab kokku Eesti teadlaste ja Uppsala ülikooli teadlaste üle kümne aasta kestnud ühise uurimisprojekti. Ettekannete ja debattide käigus arutletakse, kuidas need leiud sobituvad seni teadaoleva viikingiaja konteksti ja millistele järeldustele on 10 aastat kestnud uurimine viinud.

Valge märkis, et Salme laevmatused on unikaalsed kogu maailmas, viies traditsioonilise viikingite rändeperioodi algusaja poolsada aastat varasemaks. Arvukate maetud sõdurite, relvastuse, luudest kammide, mängunuppude, jahikullide, koerte jm leidudega on see suurim teadaolev laevmatus võõrsil.