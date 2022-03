Ukraina sõjaolukorra tõttu on Eestisse juba jõudnud või peatselt jõudmas inimesi, kes on valmis siin ka tööle asuma. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes on otsimas töötajaid ning soovivad Ukrainast saabujatele tööd pakkuda, teatas töötukassa.