Osavallakogu soovib Kahtla kooli säilimist kasvõi neljaklassilisena

"Seda on väga vähe," tõdeb lasteaed-kooli olukorda arutanud Laimjala osavallakogu. Veelgi vähemaks jääb õpilasi uuest õppeaastast, sest lahkuvad neli üheksandikku ja esimesse klassi tuleb vaid üks laps.

Osavallakogu liikmed tõdesid kooli tulevikuväljavaateid arutades, et tekkinud on käärid – lasteaia lõpetavad lapsed ei tule Kahtla kooli.

Ka 2007. aastal oli päevakorral algkooliks muutmine. Koolis õppis siis 50 last.

Saaremaa vallavalitsuse haridusvaldkonna inimesed alustasid väikekooli võrgu muutmise arutelusid jaanuaris külaskäiguga just Kahtla kooli.

Osavallakogu tõdes, et kogukonna kindel soov on, et Kahtla jääks püsima, olgu või neljaklassilisena.