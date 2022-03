Vallavanem Madis Kallas ütles, et vald teeb ettevalmistusi Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmiseks, sh neile eluruumi tagamiseks. “Kuna meil ei ole teada, kui palju põgenikke võib Saaremaale saabuda, ja vallale kuuluvate majutamiseks sobivate ruumide hulk on piiratud, otsime täiendavaid majutusvõimalusi,” lausus ta. Hoolekandeteenustele kuuluvad endise Sõmera Kodu ja Kogula eakatekodu hooned on praegu tühjad, seetõttu soovib vald teada, kas seal saaks vajadusel põgenikke majutada. “Tegemist on täiendava valmisoleku loomisega juhuks, kui Saaremaale saabub Ukrainast palju inimesi, kellele on vaja kiiresti leida majutuskoht,” ütles Kallas.