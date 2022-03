Tänasest kaovad üritustele lubatud inimeste piirarvud

Piirangu saab kaotada, sest haiglaravi vajadus COVID-19 tõttu on langenud ning suhteliselt suured piirmäärad haigestumist enam olulisel määral ei mõjuta. Endiselt tuleb ürituste korraldamisel järgida maskikandmise, hajutatuse ja käte puhastamise nõudeid. COVID-19 pandeemia kestab ja seetõttu on eriti oluline jälgida oma tervist ning haigustunnuste esinemisel koju jääda.

Teise otsusena pikendas valitsus kuni 30. juunini korraldust, millega peavad COVID-19 haigestunud olema kuni tervenemiseni, kuid vähemalt 10 päeva karantiinis. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad jääma karantiini seitsmeks päevaks, vaktsineeritud inimestele on see soovituslik. Karantiinikorraldust pikendatakse haiguse edasikandumise takistamiseks. Ka Euroopa Nakkushaiguste Tõrje Keskuse hinnangul on karantiin efektiivne meede omikrontüve levikuga võitlemisel.