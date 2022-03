Karujärvel tuleb ketasgolfivõistlus Ukraina toetuseks

Võistluse korraldaja Oleg Tšernobrovkin ütles Saarte Häälele, et ettevõtmise idee taga on kohalik ketasgolfiklubi Mina ja Oleg, millega on liitunud mitmed teised Saaremaa klubid ja ketasgolfiharrastajad. Registreerunud on ka mängijad mandrilt.