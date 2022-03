Vallavalitsuse arendusjuhina asus ametisse Renate Pihl

“Renate Pihl on vallavalitsuse arendusvaldkonda panustanud juba üle nelja aasta. Spetsialistina on ta näidanud üles täpsust ja kohusetundlikkust, samas ka loomingulisust ja julgust võtta vastutus.

Tema kasuks räägivad lisaks tema suur töövõime ja särasilmne konkreetsus. Arendusvaldkond on juhti oodanud juba mõnda aega ja olen kindel, et Renate täidab need ootused kõrgelt,” märki abivallavanem Liis Juulik.