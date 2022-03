Üleüldine hinnaralli jõuab ka pagaritoodeteni

Arvestades seda, et jahu kallines mullu septembris üle 20 protsendi ja samas suurusjärgus ka käesoleva aasta algusest, pidanuks pagaritoodete hinnad olema juba tõusnud, aga seni on tootjad hinnasurvele vastu pannud. “Turg on täis, tegijaid on palju ja keegi ei taha oma osast loobuda,” selgitas Karja Pagari juhataja Aivo Kanemägi.