Saaremaa noortest ligi veerand on noorkotkad ja kodutütred

Noorkotkaid ja kodutütreid on üle Eesti kõikides maakondades ning noorte hulk kahes organisatsioonis (kodutütreid on ligi 3800 ning noorkotkaid on ligi 3500) on suhteliselt sarnane. Ehk teiste sõnadega – Kaitseliidu noorteorganisatsioonid on võrdselt atraktiivsed nii poiste kui tüdrukute jaoks. Hea on näha, et kodumaa kaitse ei ole üksnes poiste asi, vaid ka tüdrukud suhestuvad sellega täiesti aktiivselt.

Arvestades noorkotkaste ja kodutütarde vanust ning kõrvutades seda samaealise elanikkonnaga maakonnas, on mõnes maakonnas iga viies tüdruk või poiss Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liige. Väga hea näitena saab tuua Saaremaa, kus noorkotkaste ja kodutütardega on liitunud üle 20% maakonna selles vanusegrupis olevatest noortest. Saaremaal on 326 kodutütart ja 314 noorkotkast. Muuhulgas näitab taoline sooline jaotus seda, et riigikaitse ei ole vaid poiste pärusmaa – ka tüdrukud tahavad aktiivselt osaleda ja panustada.

Kõige suuremad malevad on Harjumaal kodutütarde (373 liiget) ja Võrumaal noorkotkaste (369 liiget) omad. Selle aasta 1. jaanuari seisuga oli Kaitseliidu peastaabi andmetel kodutütardel noorliikmeid 3804 ning noorkotkastel noorliikmeid 3497.

Noortele meeldivad eelkõige laager ja matkad

Mis siis motiveerib noori liituma kodutütarde ja noorkotkastega rohkem kui osalemine mõnes muus huviringis? Seega üldise olukorrateadlikkuse jaoks vaatan, millistes huvikoolides tänapäeva noored osalevad. Poiste jaoks on kõige köitvam valdkond sport (43% noormehi tegeleb spordiga) ning tüdrukute jaoks on võrdselt huvitavad muusika ja sport (mõlemaga tegeleb 25% neidudest). Poiste jaoks huvitegevusena teisel kohal on muusika (16%) ning tüdrukute jaoks kolmandal kohal tants (17%).

2021. aasta detsembris viisin läbi veebipõhise ankeetküsitluse kõikide noorkotkaste ja kodutütarde seas. Uuringus osaleti üle ootuste aktiivselt: noorkotkaste vastuseid laekus kokku 297 ning kodutütarde vastuseid 305.

Andes noortele võimaluse oma sõnadega väljendada, mis neile kõige enam Kaitseliidu noorteorganisatsioonis meeldib, tuli mäekõrguse eduga võitjaks laager. Edetabelis järgmisel kohal on juba oluliselt väiksema märkimiskordade arvuga matkad, mets, uued kogemused, võistlused, sõbrad ja uute asjade õppimine.

Loomulikult need mõisted kattuvad, sest laager toimubki metsas ja suure tõenäosusega koos sõpradega. Kindlasti õpitakse seal ka uusi oskusi. Tähelepanu tahaks juhtida sellele, et kui eelpool välja toodud huvikoolide ülevaates ilmneb noormeeste ja neidude eelistustes suhteliselt suur erinevus, siis Kaitseliidu noorteorganisatsioonide puhul pole soopõhiselt olulisi erinevusi võimalik täheldada – mõlemast soost noored tahavad ühtviisi minna matkale, laagrisse ja metsa uusi asju õppima.

Esitasin noortele ka küsimuse, milliste argumentidega kutsuksid nad oma sõpru noorkotkaste või kodutütardega liituma. On näha, et sellele küsimusele vastates kippusid noormehed neidudest napisõnalisemad olema. Samas kasutavad mõlemast soost noored samu argumente.

Loomulikult kerkis esile taaskord laagrite ja metsa temaatika. Samas nimetati absoluutarvudes enim uute sõprade leidmist. Rõhutati ka uute teadmiste omandamist, põnevust ja seda, et on huvitav.

Kaitseliidu noorteorganisatsioonides on ka varasemalt läbi viidud uuringuid (2016. ning 2019. aastal), kus uuriti samuti, mis noori huvitab. Toonastest vastustest on näha, et noored eelistasid samamoodi ülekaalukalt laagreid (83%), matku (74%) ja ekskursioone (69%). Vähem pooldati tegevusi seminari vormis (21%), lauluõpet (22%) ning arvutipõhiseid harjutusi (27%). Need on minu üsnagi huvitavad tulemused arvestades laialt levinud arvamusi noorte eelistuste kohta. Seega saab öelda, et kodutütred ja noorkotkad soovivad olla metsas ja käia looduses ning ei soovi istuda arvuti taga.

Noortele esitati ka otsene küsimus, mis on Kaitseliidu noorteorganisatsioonides osalemise motivaatoriteks. Kaks enim toetust saanud vastusevarianti olid uued kogemused (88%) ja organisatsioonis osalevad sõbrad (85%).

Osa kogu noorukieast

Kaitseliidu noorteorganisatsioone vaadeldes tuleb arvestada ka seda, et nendega liitutakse suhteliselt noores eas (8-9-aastastena) ning enamasti püsitakse liikmena kuni täiseani välja. Sageli liitutakse algklassides koolide kaudu suuremate gruppidena.

Ühelt poolt tähendab see seda, et sellises vanuses ei osatagi selgelt määratleda, mida oodatakse või siis enam ka ei mäletata, milliste ootustega omal ajal liituti. Teisalt tähendab see seda, et teismeeas uued liitujad ei pruugi end juba kogenud noorkotkaste või kodutütarde keskel mugavalt tunda ning neil võib olla raskusi sisseelamisel.