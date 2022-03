EKRE jätkab seniste juhtidega

Daniel Mereäär ütles Saarte Häälele, et EKRE fraktsioon Saaremaa vallavolikogus on hästi tööle hakanud. “Hetkel oleme valitsusele konstruktiivne partner, kuna üks kriis ajab teist taga. Praegu on probleemiks ukrainlaste elamispinnad ja koolivõrk. Samas ei või kunagi teada, kas tekkida võib ka sõjaoht. Me tahame anda oma panuse, et Saaremaa vald oleks erinevateks kriisideks valmis,” rääkis ta.