Peo kunstiline juht Ester Soe ütles läinud nädalal Kadi raadio saates “Keskpäev”, et nüüd on asi nii kaugel, et 9. aprillil algavad Kuressaare kultuurikeskuses kooride ühisproovid. “Usun, et saame peo rõõmsasti ära teha,” lausus ta.