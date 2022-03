Prügipõletajad üritasid enda tegevust varjata puulehtedega

Päästjate saabudes üritas põletaja põlevat prügi peita puulehtedega. Päästjad kustutasid lõkke ja selgitasid, et lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu või loodusjäätmeid. Info edastati keskkonnaametile. Selgus, et isikut on juba sarnase tegevuse eest karistatud. Peatselt tuleb mehel taas seista silmitsi keskkonnaameti inspektoritega.