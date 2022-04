Esimesed pered jõudsid Sõmera majutuskeskusesse

Piret Lemsalu. Foto: Hoolekandeteenused AS

Olukorra on teinud keeruliseks sõjaga kaasnev infopuudus – me ei teadnud täpselt, kas abi vajavad põgenikud tulevad päeva-paari või nädala jooksul, kas neid tuleb seitse või 70. Segadust on olnud palju ja alguses tundus kõik ulme – kuidas luua hubane ja turvaline peatumispaik olukorras, kus meil on küll köetud, kuid tühjad toad? Majade vanus on 50–65 aastat, need on küll väljast soojustatud, kuid enamik vajab seest kapitaalremonti.

Samuti on suletud maja taasavamine oluliselt keerulisem, kui esmapilgul tundub. Lihtne näide – igal toal on küll lukk, kuid ilma siltideta võtmeid on kilode kaupa, sest Sõmera Kodu sulgemisel ei tulnud keegi selle peale, et neid kunagi veel vaja läheks.

Vajalikud vabatahtlikud

Keerulises olukorras tulid kiirelt appi Saaremaa vallavalitsus ja kohalikud vabatahtlikud. Eluruume aitasid korda seada sihtasutuse Hea Hoog erivajadusega kliendid ja tegevusjuhendaja.

Vabatahtlike abiga koristasime ja seadsime kasutuskorda tegevusmaja – nädalavahetusel oli maja sagimist täis, lõpuks sai meeletu kogus vana mööblit välja viidud ja ruumid puhtaks. Ivika Türksoni kokkukutsutud vabatahtlikud tegid korda ruumid õppetegevuseks ja infotundideks.

Tegevusmajas hakkab toimuma ka lastehoid, mille sisustamise võttis enda peale vabatahtlik Jane Tänak, teda abistasid nii perekond kui ka paljud teised Kärla kogukonna liikmed. Tiina Luks on olnud oluline kontaktisik erinevate vabatahtlike koondamisel ja tegevuste koordineerimisel, tema juhendamisel toimub ka annetuste kogumine ja Sõmerale toimetamine.

Kuna Kuressaarde liikuda on põgenikel keeruline, korraldab vald infopunkti töö kohapeal. Lisaks valla infopunkti töötajatele tulevad rääkima sotsiaalkindlustusameti, politsei ja arstiabi spetsialistid. Valla infoliikumist koordineerivad Helle Kahm ja Gunnar Havi.

Nädalaga oleme elamiseks korda seadnud ühe maja, kuhu saame majutada kuni 70 inimest.

Esmaspäevase seisuga on meie juures neli peret, kokku viis täiskasvanut ja kümme last. Esmapilgul võib tunduda, et seda on vähe ning tekib küsimus, miks me järgmiste majade kordaseadmise nimel nii palju vaeva näeme?

“Usun tõesti, et koos suudame Ukraina sõjapõgenikele järgmiste kuude jooksul pakkuda soojust ja tuge, mida nad vajavad.”

Vaadates kurbusega Ukrainas toimuvat, peame olema valmis, et järgnevate kuude jooksul peavad veel paljud Ukraina inimesed oma kodu maha jätma. Tahame olla valmis, et nad saaksid Sõmeral veidi hinge tõmmata, kuni leiavad endale Eestis elamiskoha ja töö.

Töö kohalikele ja põgenikele

Mida rohkem maju saame kasutusele võtta, seda enam vajame ka tööjõudu. Oleme arvestanud, et põgenike toetamiseks ja info andmiseks on ööpäevaringselt olemas kohalikud inimesed, keda on põgenike lisandudes juurde vaja.

Meie järgmine suurem väljakutse on köögiruumide töökorda seadmine, et saaksime kohapeal hakata süüa tegema. Seni, kuni köök pole veel avatud, tuuakse toitu vabatahtlike transpordi-

abiga Kuressaarest, kus lahke abikäe on pakkunud Saaremaa Valss.

Meilt on küsitud, miks Ukraina inimesed ise süüa teha ei saa. Oleme kindlad, et iga Ukraina pere oskab ja soovib endale ise süüa teha, paraku on Sõmera majutuskeskuses üks suur köök, ei ole ruumi ega võimalust ehitada majadesse kümneid väikseid kööke. Tulevikus saame Ukraina peredele pakkuda võimalust suurköögis töötada, kuid alustuseks otsime kööki peakokka, kellega koos köögile uuesti elu sisse puhuda.

Oleme saanud palju ruume kasutusele võtta oma olemasolevate vahenditega ja kohalike abiga. Suur tänu Kuressaare Linnamajandusele, Kärla spordihallile ja veel mitmetele tublidele kogukonnaliikmetele. Praegu on veel puudus kardinatest, mille abil ruumid hubasemaks muuta. Kui teil on kodus üleliigseid puhtaid ja korralikke madratseid, siis oleme valmis neid vastu võtma, sest hetkel on madratsite hankimine kaubandusest väga keeruline, kuna neid ostavad kõik põgenikke majutavad asutused.