Saarte Liinid saab uue juhi, kes on varem töötanud Eesti Postis ja raudteel

Kaida Kauler oli 2019-2021 ASi Eesti Post juhatuse liige, eelnevalt on ta olnud ASi Metrosert juhataja ning Elektriraudtee AS juhatuse esimees.

„Saarte Liinide edasise arengu jätkumise olulisimaks mootoriks on selge visiooniga motiveeritud juht, ettevõtte nõukogu jõudis erinevate kandidaatidega vesteldes üksmeelselt järeldusele, et Kaida Kauler suudab selle väljakutse vastu võtta,“ ütles AS Saarte Liinid nõukogu esimees Jaano Vink.

„Saarte Liinid on hästi toimiv ettevõtte,“ sõnas Kaida Kauler. „Eesti on mereriik ning AS Saarte Liinid haldab täna ühtekokku 18 sadamat üle maa Abrukast Piirissaareni. Meie ülesanne on seda taristut hoida ja arendada, et elu saartel saaks toimida tõrgeteta.