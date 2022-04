Koolijuht Ivo Visak ütles, et 240 sisseastumisavaldust peaks olema enam-vähem lõplik arv. Avalduste vastuvõtmine lõppes küll 21. aprillil, kuid praegu on mõned lapsevanemad väitnud, et kas puhttehnilistel või siis muudel arvestatavail põhjusil ei saanud nad tähtajast kinni pidada. “Seega võib juhtuda, et sisseastujate arv suureneb kahe või kolme kandidaadi võrra,” lisas Visak.