Kahtla kooli noored on edukad nuti- ja mõttesportlased

Kuna meie koolis on alla 80 õpilase, võistlesime minikarikate arvestuses. Karikas jäi küll seekord mandrimaale, kuid ka kolmas koht on meie väikese kooli jaoks suur asi.

Tähelepanelik lugeja on ilmselt juba märganud, et võistlused on küll erinevad, aga neil osalevad õpilased on enamasti samad. Nii mõnelgi võib nüüd tekkida küsimus, kas need lapsed jõuavad koolis tegeleda ka oma põhitööga, õppimisega?