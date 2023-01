TOIT ⟩ 1 euroga neli korda päevas kõht kõvasti täis. Kuidas palun?

Lasteaialapsele maksab söögipäev tõepoolest 1 euro. Sellest hommikusöök 25 senti, lõuna 50 senti ja õhtuoode samuti 25 senti. Ennelõunane vahepala on PRIA poolt tasuta. Kuidas see võimalik on? Kihelkonna kooli ja lasteaia pikaaegsete kokatädide Aili Sõbra ja Viive Heinlaiu – neist esimene on töötanud siin köögis 25 aastat ja teine 15 aastat – kinnitusel pole see mitte lihtsalt võimalik, vaid nii ongi.