Vald palub liiklejatel jälgida Lasteaia tänava liikluskorraldust

Vaba tee on vajalik ennekõike praegu, sest Lasteaia tänavat kasutab liikluseks ka ühistransport. Parkimine vasakul teepoolel (keskväljaku poolt vaadates) on ka olnud varem keelatud - selguse mõttes on nüüd paigaldatud juurde ajutine liiklusmärk.