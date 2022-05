116 meetrit kiviaeda Lümanda külas Lümanda-Kihelkonna ja Lümanda-Tiirimetsa maantee ristmikul on osutunud nii kuumaks kaubaks, et tänaseks on pakkuda veel viimased kuus meetrit, tõdes külavanem Anni Roost. „Pool aeda müüsime maha suisa esimese 48 tunniga, ülejäänud järgmise paari nädalaga," sõnas ta. Enamus inimestest on soetanud meetrise aiajupi, aga on ka neid, kes investeerinud suisa nelja-viiemeetrisse lõiku.