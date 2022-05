Kaevikusõda turismis – juba kolmandat aastat

Üks minu kassidest, kes on muidu üks igavene toiduga pirtsutaja, harrastab koera kausist krõbinate hiivamist. Kui neidsamu krõbinaid pakkuda talle tema enda kausist, siis ta põlgab need ära. Sobivad ainult need, mis on juba koera kaussi kallatud. Kui koer sellele häbitule rekvisitsiooniaktile peale satub, siis läheb suuremaks tüliks, sestap on olulised kaks faktorit – õige ajastus ja kiire tegutsemine. Keelatud vili on magus.