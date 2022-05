KOOLIEALISI UKRAINA LAPSI SAAREMAAL 130 ⟩ Kuressaares alustas tööd väike Ukraina kool

Saaremaale on Ukrainast jõudnud ligi juba ligi 200 last ja noort, kellest kooliealisi on ca 130, vahendas Saaremaa vald. Laste nimekiri on pidevalt muutuv – on nii juurdetulijaid kui ka neid, kes Saaremaalt juba ka lahkunud ning ka neid, kel põhikool lõpetatud ja hetkel õpinguid jätkata ei soovi.