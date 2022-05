Mait Agu õpilased tähistavad tantsuõpetaja juubeliaastat

Varalahkunud tantsujuhi mälestusüritusi korraldatakse üle Eesti, eestvedajaks Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts (ERRS), kes on kaasanud ettevõtmisse ka Mait Agu arvukad õpilased. Viimaseid on ka Saaremaal omajagu – Mall Noormets, Anne Keerd, Kaie Kuut, Heli Jalakas, Iiri Morgun, Aare Rander.

"Otsustasime kamba peale, et Mait väärib ereda isiksuse ja meie erialasele teeotsale juhatajana ühte meeleolukat kohtumist ja ajarännet. Temaga ülikooliõpingute ajal kokku puutunud Tõnis Kipper nõustus tulema appi päeva juhiks," rääkis tantsuõpetaja Mall Noormets. Ta lisas, et kolmele Mait Agu õpilasele kasvulavaks olnud Orissaare kultuurimaja tuli lahkelt appi oma ruumide ja tehnikaga. Üritus on kõigile tasuta, aga puhveti tarbeks võiks siiski sularaha taskus olla.