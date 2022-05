TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas kavatsete Teeme Ära! talgupäeval osaleda?

Maret Assafrei Nasvalt: Minul on iga päev talgupäev. Mul on väga suur kodu – meil on puhkemaja, mille ümber on vaja koristada ja toimetada. Seega ma kodust välja koristama ei lähe, kuigi usun, et ka meie kandis Nasval on talgupäev. Seal on eesotsas noored ja väga tragid inimesed. Arvan, et nemad kindlasti toimetavad seal. Kasu on niisugustest talgutest igal juhul. Selline iga-aastane kasu, et korraks on jälle korras. Kui mul poleks tarvis oma kodu ümber toimetada, siis usun, et läheksin samuti talgupäevale. Kui mere ääres jalutamas käin, siis korjan sealt ikka üles mõne eseme, mis on maha pillatud. Väga palju neid praegusel ajal pole, aga leidub.