PILK TAEVASSE ⟩ Saaremaa kohal toimuvad treeninglennud. Aga miks just siin?

Tallinna Lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste selgitas, et siin toimuvad tulevaste pilootide treeninglennud. Miks nad just siin harjutavad? Ühelt poolt on Kuressaare lennujaamas väiksem regulaarliiklus, teisalt on siin olemas mitmed seadmed, näiteks täppismaandumisseade, mis pakuvad pilootidele head praktikat ja kogemust.

Millal lennud toimuvad ja kaua kestavad? "Treeninglendudega alustatakse üldjuhul kohe, kui ilmastikuolud seda võimaldavad ning seda, kui kaua need kestavad, on keeruline öelda, kuna see sõltub suuresti vajadusest ja võimalustest," ütles Kallaste.

Jane Kallaste lisas, et neil on hea meel, et regionaalsed lennujaamad pakuvad tulevastele pilootidele võimalusi praktiseerida heas korras ja hästi varustatud seadmetega lennuväljadel oma oskusi ja teadmisi.