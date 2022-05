GALERII ⟩ Salme laevmatused tõid Saaremaale rahvusvahelise viikingiuurijate seltskonna

Konverentsi moderaator, arheoloog Ragnar Saage märkis, et Salme uurimistööd on pigem alles algusjärgus, sest suuremad publikatsioonid on veel töös ja leiuga seoses on veel palju tahke, mida pole üldse uuritud, aga mida kindlasti tuleks teha, sest materjal on ju suurepärane.