JUHTKIRI ⟩ Suvehooaeg läks lahti!

Ning teades, et nõudlust jätkub, on korraldajad valmis pakkuma meelelahust ja ajaveetmisvõimalusi igale maitsele.

Kuressaare ametikooli tänavatoidufestival ja heategevuslik paadiralli, emadepäevakontsert, Lions-klubi heategevuslik kevadlaat ja Kuressaare linnajooks – need on vaid osa ettevõtmistest, mis nädalavahetusel teoks said. Rahvast jagus igale poole.