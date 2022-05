Ilm püsib jahe, laupäeval on oodata vihmahooge

Laupäevaks toob madalrõhulohk läänekaarest niiskust. Öö on peamiselt sajuta, päeval on oodata vihmahooge. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 1..6°C, tuulele avatud rannikul kuni 8°C. Päeval võib temperatuur kerkida kuni 16 kraadini. Meretuulega rannikul ja sajuhoogudega kohtades jääb temperatuur 10°C ümbrusse ja pisut madalamalegi.