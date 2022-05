Kriisid pärssisid Kuressaare noortekeskuse sularahatehingute uurimist

„Kriminaalasi on veel kohtueelses menetluses. Uurimise käigus on üle kuulatud 70 tunnistajat, mis on väga mahukas töö, kuid kahtlustust kuriteo toimepanemises ei ole praegu kellelegi esitatud,” ütles BNSile prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius.