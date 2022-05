JUHTKIRI ⟩ Iga okas tõesti loeb

Selge on see, et ühtegi õppust ei tehta niisama. Et tullakse kokku ja mängitakse natuke sõda. Igal kogunemisel on oma eesmärk ja side reaalsete situatsioonidega. Siili selleaastane toimumine Saaremaal on kindlasti märgiline, arvestades hetkeolukorda maailmas ning viimasel ajal aina sagenevaid arutelusid Saaremaa positsioonist Läänemerel julgeoleku kontekstis.