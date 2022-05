JUHTKIRI ⟩ Uue elu andmine

Koos hakkavad kõlama Sõrve rahvalauliku Villem Õunpuu hääle 50 aasta tagune salvestis, tuhandepealine koor ja helilooja Sander Möldri loodud elektrooniline taust. Pole just tavaline, et mitu osa niimoodi ühendatakse ja nagu peol teost juhatav koorijuht Peeter Perens ütleb – seda peab oskama. Seekord on see tema sõnul õnnestunud.