JUHTKIRI ⟩ Saaremaa eluga kohanedes

Kui suur osa sõjapõgenikest elab Kuressaares, siis Sõmera majutuskeskuses – endises erihooldekodu linnakus – on end sisse seadnud poolteistsada inimest.

Saarte Hääle ajakirjanikega vestelnud ukrainlased kinnitasid, et vaatamata lihtsatele, isegi askeetlikele tingimustele neile Sõmeral meeldib. See on mõistetav – sõjapõgenikud oskavad siinset rahu ja vaikust hinnata. Nii mõnigi Sõmera uutest elanikest eelistab elada pigem oma rahvuskaaslaste lähedal, kogukonnana, kui üksi linnakorteris, anonüümsena võõra rahva seas.