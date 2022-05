MÄLESTAME ⟩ Torgu Kuningriigis on leinapäevad...

Kuigi Tema Majesteedi tervis polnud juba pikemat aega eriti hea, lahkus ta siiski ootamatult, eelnevate erakorraliste tervisehäirete või haiglas viibimisteta. Lahkumine läks aga just nii, nagu ta ise oli alati soovinud – omas kodus, omas voodis, une pealt.

Nii riike kui ka inimesi tuleb ilmale ja lahkub siit. Torgu kuningriigi 29. aastapäevale pühendatud kõnes märkis Kirill: “Eestimaal asub koguni kaks kuningriiki. Nii Torgu kui ka Seto kuningriik on muutunud hävimatuiks, kuna nemad elavad eelkõige oma rahva südameis.” Täna võime öelda, et samal moel hävimatuks on muutunud ka kuningas Kirill I ise, kuna ta elab edasi sörulaste südameis.