Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge märkis, et muuseumiööga taheti seekord tähelepanu juhtida just meie väiksematele muuseumidele, mis tihtipeale kipuvad suuremate varju jääma.

Aavikute muuseumis tehti kohaliku aia taimedest raua-sinitrüki abil kaarte, kuhu pandi kirja oma öised unistused. Saaremaa muuseumi turundusjuhi Rita Rahu sõnul käis kohal 22 inimest, oli kodune õhustik ja külastajad rõõmsad ning küsimustest pakatavad. "Eriti tore oli kuulda ühe uksest sisseastuja kohest ülestunnistust, et nad oleksid kindlasti läinud linnusesse, kui see oleks lahti olnud, aga nad said me tahtest väikematele filiaalidele tähelepanu pööramisest aru ja nüüd on neil väga hea meel, et olid "sunnitud" tulema Aavikute muuseumi," rääkis ta.