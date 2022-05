Leisi tulevase teenusmaja asukoht tekitas elava arutelu

Osavallakogu koosolekul tõstatati küsimus, miks ei või teenusmaja olla Pärsamal ja kas seda on üldse vaja? Leisi sotsiaaltöötajad leiavad, et teenusmaja on vajalik ehitis nende jaoks, kes enda teenindamisega veel toime tulevad, aga kellele käib üle jõu ahju kütmine, lume lükkamine jms tööd. Raskemate terviseprobleemide korral kutsutakse teenusmaja elanikele kiirabi ja vajadusel suunatakse nad hooldekodusse. Vältimatu abi andmine viie minuti jooksul on üksi kodus elavatel eakatel välistatud, teenusmaja töötaja saab kiiresti abi kutsuda.