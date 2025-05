VEIPIMISE MAGUS LÕKS Sõltuvus, mis makstakse kinni elu ja tervisega

Anonüümsust palunud mees räägib ausalt, kuidas suitsetamisest loobumise katsest kasvas välja uus ja isegi hullem nikotiinisõltuvus. Umbes 18 aastat traditsioonilisi sigarette tõmmanud mees otsustas ühel hetkel suitsetamise lõpetada. “Lihtsalt isu kadus ära ja mõtlesin, et aitab küll,” meenutab ta. Et nikotiinist täielik loobumine tundus liiga keeruline, pöördus ta alternatiivide ehk mokatubaka ja e-sigareti poole.

“Aasta tegin alternatiivseid nikotiinitooteid, kuni ühel hetkel sain aru, et e-sigareti sõltuvus on võrreldes tavalise suitsuga veel hullem! Nüüd, aasta hiljem, olen jõudnud ringiga tagasi tavalise suitsu juurde ja olgugi et enam e-sigaretti ei tarbi, olen endale juurde tekitanud hoopis kaks uut sõltuvust. Suitsetamisest loobumise asemel sain juurde mokatubaka- ja e-sigareti sõltuvuse,” tõdeb ta.