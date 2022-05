FOTOGALERII ⟩ Minister Erki Savisaar kala kasvatamisest: "Meil on arenguruumi!"

Savisaar ütles, et Saaremaal on avamere vesiviljeluses väga kõva eeldused, Saaremaast lääne poole jääb väga palju merealasid, kus soovitakse kala kasvatama hakata. Praegu on Redstorm OÜ sumpkasvatus ainuke Eestis, kuid üle kümne taotluse on praegu ootel.