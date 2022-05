ÕNNE JUUBILARILE ⟩ Laulumaias Aliide Saar jõudis eluteel sajanda verstapostini

Vaatamata kõrgele eale on vanaproua elurõõmus ja positiivse ellusuhtumisega. Hommikuse laulmisega (teab väga palju laulusõnu peast) annab tütrele märku, et on ärkvel ja ootab hommikukohvi (hommikukohvi serveerib tütar Aliide magamistuppa). Aliide muusikaline anne on edasi pärandatud ka noorematele põlvedele.