"Mina ütlesin, et ei jõua seda enam vedada, kedagi asemele ei leitud ja nii otsustati, et seda liikumist ei olegi meie maakonda enam vaja. Meil on olemas Saarte koostöökogu, kellel on ka rahastus, erinevalt Kodukandist, mis läbi aastate on vaevelnud rahapuuduses," rääkis ta.