Bettina Illemann Larsen NDPT-st selgitas, et tegu on 28 noorest (14 naist ja 14 meest) koosneva tiimiga, mis vahetab liikmeid iga kahe aasta tagant. Praegune kooslus on koos treeninud aasta ning on 1994 aastal loodud koondise 13 koosseis. NDPT näol on tegu Taani rahvusliku uhkusega, kuhu pääsemiseks on tihe sõel (konkurss ca kümme inimest kohale) ning kus noored võimlevad ja juhendavad vabatahtlikkuse alusel.