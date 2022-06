PAUL PIKMA: Igasugune vägivald laste vastu on lubamatu!

Seaduse järgi on laste suhtes keelatud igasugune vägivald, sealhulgas kasvatamise eesmärgil. Kahjuks tuleb aeg-ajalt ikka ette juhtumeid, kus täiskasvanud pereliige, muu lähedane, pedagoog või keegi teine on lapse vastu kätt tõstnud.

Miks on mõned täiskasvanud laste suhtes vägivaldsed, ehkki teavad, et nii ei tohi? Enamasti on põhjus täiskasvanute vananenud vaadetes ja iganenud kasvatusmeetodites.

"Mind on ju ka niimoodi kasvatatud ja minust on saanud korralik inimene!" ei ole adekvaatne põhjendus. Samuti ei päde õigustus, et laps käitub halvasti ja teeb aina igasugu pahandusi ning et "jutt enam lihtsalt ei aita". Seaduses on sõnaselgelt öeldud, et igasugune lastevastane vägivald on keelatud, mistõttu ei ole selleks ühtki õigustust.

Praeguses ametis ehk vähem kui aasta jooksul on minuni Saaremaalt jõudnud vaid mõned sellised juhtumid, kus vanemad on oma lapse suhtes vägivaldsed olnud. Laste vastu kätt tõstnute seas on nii mehi kui ka naisi, vägivalda kogenud lapsi on aga algklassiõpilastest teismelisteni. Enamik neist on poisid.

Lastevastase vägivalla juhtumid, millega oma töös kokku olen puutunud, on olnud pigem vähemintensiivse vägivalla näited. Lapsi on löödud käega, vitsaga, juustest tutistatud. Õnneks ei ole minuni seni Saaremaalt jõudnud ühtki lugu, kus täiskasvanu oleks lapse päriselt läbi peksnud või teda näiteks rusikaga näkku löönud. Kui aga täiskasvanu on last ikkagi löönud ja see on lapsele valu tekitanud, on toime pandud kuritegu, mille uurimiseks alustame me kindlasti kriminaalmenetlust.

Koduseinte vahel peidus

Lastevastasest vägivallast rääkides võib paralleele tõmmata lähisuhtevägivallaga, mis võib mõnikord jääda koduseinte vahele ning millest kõrvalised inimesed midagi ei tea ega pruugigi teada saada.

On reaalne võimalus, et ka suurem osa laste vastu suunatud vägivallast on varjatud, peidus. Kui keegi pereliikmetest sellest rääkima ei tule ning pealtnägijaid ka ei ole, siis kes meid teavitama tuleb? Õnneks on võimalusi veel. Infot, et lapsi on vägivaldselt koheldud, on politsei saanud ka pedagoogidelt koolidest või lasteaedadest – näiteks kui õpetaja on lapselt kuulnud kodus juhtunu kohta või märganud tema näol või kehal verevalumeid. Samuti võivad lapse löömist pealt näha juhuslikud inimesed, kes sellest meile teada annavad. Loomulikult tuleb igal võimalusel julgustada ka lapsi, et kui keegi on olnud nende suhtes vägivaldne või neid väärkohelnud, siis sellest oma vanemale, lähedasele, õpetajale, politseile või lastekaitse tugiliinile teada anda. Ainult teades saame meie hakata last kaitsma.