JUHTKIRI ⟩ Pigem lähen Itaaliasse?

Ehkki Saaremaale mitte sissekirjutatud inimesele on praamipilet tõesti varasemast kallim, ei tähenda see, et siia sõitmist ja siin puhkamist saavad endale lubada vaid need, kel rahakott puuga seljas. Meil, nagu mujalgi, on majutus- ja toitlustuskohti erinevas hinnaklassis. Ning kindlasti leidub nende hulgas ka taskukohaseid variante. Seega – tere tulemast saartele!