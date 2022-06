Seltsi juhatuse esimehe Maidu Lempu sõnul oli seltsi jaoks tähtis, et masinal oleks nelikvedu – et auto suudaks kaatreid haagisega slippi mööda üles tõmmata – ning hea maastikuläbivus. Samuti oli sõiduki valikul oluline, et sellega saaks haagist järel vedada.