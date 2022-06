"Koduvisiidil vaatame kõigepealt emale ja beebile otsa"

"Meie eesmärk on aidata emal ja kogu perel lapse sünniga kaasnevas sündmuste virvarris toime tulla ja pidepunkt leida," ütles Mari-Liis Aus. "On ju pärast haiglast lahkumist just kodu see koht, kus pisikese ilmakodaniku vanematel erinevaid küsimusi tekib – olgu siis beebi toitmise, une või naba kohta."