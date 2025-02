Ettevõtmise taga on vanatehnika entusiast Alver Sagur. "See oli Palmse mõisas tükk aega õnnetus olekus seisnud, tõin ta nüüd ära, teen korda ja visuaalse külje selgitamiseks panen talle viljapeksumasina ka järele," lubas Sagur.

Seda, et masin päriselt tööle hakkaks, ta esialgu ei luba, sest varuosi pole saada ja taastamine on kallis. Sagur tõi näiteks, et kokku 5,5 tonni kaaluva masina tagumine ratas kaalub 400 kilo ja esiratas 230 kilo. Seega on taastajatel tööd omajagu.