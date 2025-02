ELU MAAL PAREMAKS Tänasest saavad maapiirkondades elavad pered taotleda toetust

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman sõnas, et on oluline, et kõikjal Eestis oleks hea elada ning oma kodu ja pere rajada.

"Hajaasustuse programm aitab märkimisväärselt parandada maapiirkondade elukeskkonda – maapered saavad välja ehitada hädavajalikud süsteemid ja rajada ligipääsu koduõueni," märkis Hartman.

Taotlusi on võimalik esitada 3. veebruarist kuni 3. aprillini 2025 programmis osalevate kohalike omavalitsuste kaudu.

"Programm on ka heaks näiteks edukast koostööst ministeeriumi ja omavalitsuste vahel, sest toetusesse panustavad nii riik kui ka omavalitsus. On ka neid omavalitsusi, kes on otsustanud panustada rohkem kui keskvalitsus,“ kommenteeris Hartman.

Teiste seas on alates programmi algusest 2013. aastal sellest osa võtnud Saare maakonna omavalitsused.

Saaremaa vald lisab omalt poolt 200 000

2017. aastal üheks omavalitsuseks ühinenud Saaremaa valla abivallavanema Kaarel Tangu sõnul on Saaremaa kui ühe suurima hajaasustusalaga piirkonna elanike seas programm olnud läbi aastate väga populaarne.

"See näitab, et taoline toetusmeede on igati vajalik, ning vallavalitsus peab programmi toetamist väga oluliseks," sõnas Tang.

Eesti suurimas vallas on igal aastal saanud toetust ligi sada projekti. Eelmisel aastal oli riigi toetus Saaremaa vallale 200 000 eurot ning Saaremaa vald lisas omalt poolt toetuseks sama palju juurde. Toetuse saajad panustasid omaosalusena üle 230 000 euro.

Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta. Riik toetab 2025. aastal programmi 2,3 miljoni euroga.

Taotlemisel peavad olema täidetud kaks tingimust: taotleja peab olema hiljemalt 1. jaanuari 2025 seisuga majapidamisse sisse kirjutatud ja teiseks peab see olema tema alaline elukoht.

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul sai eelmise aasta taotlusvoorust kokku toetust 1201 projekti üle Eesti. „Selle raha eest said maapered rajada 575 veesüsteemi, 555 kanalisatsioonisüsteemi, 67 juurdepääsuteed ja 4 autonoomset elektrisüsteemi," täpsustas ta.

Taotlusvooru korraldavad Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös kohalike omavalitsustega. Lisainfot taotlemise kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse ning kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.