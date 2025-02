LUGEJA KÜSIB Milliseid ohutusnõudeid peab järgima, kui tööl kasutatakse ohtlikku kemikaali?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Kemikaalide käitlemisel sõltuvad tööandja kohustused konkreetse kemikaali omadustest. Esmalt saab teavet kemikaali pakendilt, kui pakendil on piktogramm (punase servaga nurgale toetuv ruut, mille keskel on ohusümbol), on tegemist ohtliku kemikaaliga. Ohtliku kemikaali ja selle ohutu kasutamise kohta saab teavet kemikaali ohutuskaardilt, mille tööandja saab kemikaali tarnijalt (müüjalt). Oluline on, et ohutuskaart oleks täpselt selle kemikaali kohta, mida kasutatakse, sest sarnased kemikaalid võivad omadustelt erineda.

Erandina ei pea ohutuskaarti olema ohtliku kemikaali kohta, mis on üldsusele kättesaadav ja mille pakend on varustatud piisava teabega, et tööandja saaks rakendada asjakohaseid meetmeid töötaja tervise kaitseks.

Enne, kui tööandja annab ohtliku kemikaali töötaja kasutusse, peab tööandja (näiteks töökeskkonnaspetsialist) kemikaali ohutuskaardi läbi töötama ja tegema selgeks, millised on selle kemikaali võimalikud tervisemõjud ja milliseid meetmeid tuleb töötaja tervise kaitsmiseks rakendada. Kuigi võib tunduda, et kemikaalide kasutamine ei kujuta endast ohtu –inimesed puutuvad ju nendega sageli kokku ka igapäevaelus –, võivad nende tervisemõjud töökeskkonnas olla tõsised ja pöördumatud. Näiteks võivad mõned kemikaalid olla kantserogeense toimega, st et need võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust. Seetõttu on väga oluline, et nii tööandja kui ka töötaja oleksid teadlikud, milliseid terviseprobleeme kemikaal tekitada võib ja kuidas neid vältida.

Lisaks on tööandjal kohustus juhendada töötajat muuhulgas kasutatava kemikaali ohutuskaardi alusel. Töötaja peab teadma, millised on kasutatava kemikaali võimalikud tervisemõjud ja kuidas teha tööd ohutult ja tervist säästvalt. Ohutuskaardilt saab ka teavet selle kohta, kuidas kemikaali säilitada ning millega arvestada esmaabiandmisel.

Kui kemikaali ohutuskaart näeb ette isikukaitsevahendite kasutamise, peab tööandja sobivad isikukaitsevahendid soetama ja töötajale väljastama. Info vajalike isikukaitsevahendite ja nende kaitseomaduste kohta (nt kinda materjal, hingamisteede kaitsevahendi tüüp) on toodud ohutuskaardi 8. jaos. Tööandja peab töötajale selgitama, miks on isikukaitsevahendite kasutamine vajalik, ja jälgima, et töötaja neid korrektselt kasutaks. Samuti peab töötaja isikukaitsevahendeid kasutama.