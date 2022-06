SAARLANE ⟩ Mehis Peegel pani Valjalas putukad põrisema

Noorest mehest, kes ise teismeliseeas ja veel hiljemgi sihitult ringi seikles, on nüüdseks saanud suunanäitaja paljude laste ja teismeliste jaoks. Mehis Peegel ei salga omaenda elus tehtud prohmakaid, ent olgu see tee käänuline kui tahes – kõik need sammud olid vajalikud selleks, et anda noortele tagasi lapsepõlv ning õpetada neile eluks olulist.